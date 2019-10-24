Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında
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Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.

Fenerbahçe Beko, son hafta maçında ise sahasında İspanya'nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa'da 513. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 512 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 310 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile AX Armani Exchange Milan takımları 15. karşılaşmasına çıkacak.

İki ekip arasında daha önce oynanan 14 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 11 galibiyeti bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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