Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko Kupada Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Beko Kupada Yarı Finale Yükseldi

57 dakika önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris...

Fenerbahçe Beko Kupada Yarı Finale Yükseldi, System.String[]


SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-41

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk gününde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:19 Kaynak: DHA

Kaan Büyükçil, Yener Yılmaz, Fenerbahçe, Beko, Spor
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