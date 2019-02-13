Fenerbahçe Beko Kupada Yarı Finale Yükseldi
57 dakika önce
SALON: AnkaraHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris...
SALON: Ankara
HAKEMLER: Yener Yılmaz
, Kaan Büyükçil
, Musa Kazım
Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu
7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed
10, Melih Mahmutoğlu
2, Sinan Güler
, Barış Hersek
2, Egehan Arna 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic
, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ
11, Alper Özcan
, Yiğitcan Turna 1
1'İNCİ PERİYOT: 25-12
İLK YARI: 48-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-41
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası
'nın ilk gününde Fenerbahçe Beko
, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:19 Kaynak: DHA
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