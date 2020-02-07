Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX arasında oynanan karşılaşmadan sonra sarı-lacivertli taraftarlarlar, kendilerine yönelik hareket yaptığını iddia ettikleri İsrail ekibinin oyuncusu Scottie Wilbekin'e sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX arasında oynanan karşılaşmadan sonra sarı-lacivertli taraftarlarlar, kendilerine yönelik hareket yaptığını iddia ettikleri İsrail ekibinin oyuncusu Scottie Wilbekin'e sert tepki gösterdi.

Maccabi FOX'un son saniyelerde bulduğu basketle 78-77 kazandığı maçın ardından tribünler gerildi. Taraftarlar, A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen ABD'li oyuncu Wilbekin'in kendilerine salondan çıkarken el hareketinde bulunduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine büyük tepki gösteren taraftarları güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ortamı yumuşatmak için taraftarların olduğu bölüme geldi. Başkan Koç, taraftarlardan sakinleşmelerini istedi.

Bu sırada taraftarlar, "Türk Milli Takımı'nın formasını giyen bir isim nasıl bize böyle hareket yapar?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Başkan Ali Koç'un da devreye girmesiyle taraftarlar salondan ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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