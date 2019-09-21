Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Milan'a yenildi
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Fenerbahçe Beko, Milan'a yenildi

9 dakika önce

Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı.

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Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı AX Armani Exchange Milan, 79-75 kazandı.


Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 13, Derrick Williams ve Ali Muhammed 12'şer sayı kaydetti.


Fenerbahçe Beko, üçüncülük müsabakasında yarın Panathinaikos-Maccabi FOX maçının mağlubuyla karşılaşacak.

Panathinaikos, Fenerbahçe, Milan, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:10 
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