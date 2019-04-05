Fenerbahçe Beko Normal Sezonu Galibiyetle Kapattı
41 dakika önce
SALON: ÜlkerHAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Mehdi DifallahFENERBAHÇE BEKO: Eric Green 7, Nicolo Melli 3, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 5, Nikola Kalinic 5, Tarık Biberovic 1, Kostas Sloukas 22, Marko Guduric 13, Sinan Güler, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Luigi Datome 17MACCABİ...
SALON: Ülker
HAKEMLER: Sasa
Pukl, Juan Carlos
Garcia, Mehdi Difallah
FENERBAHÇE BEKO: Eric Green 7, Nicolo Melli 3, Barış Hersek
, Melih Mahmutoğlu
5, Nikola Kalinic
5, Tarık Biberovic 1, Kostas Sloukas
22, Marko Guduric 13, Sinan Güler
, Ali Muhammed
3, Ahmet Düverioğlu
2, Luigi Datome 17
MACCABİ TEL AVİV FOX: Scottie Wilbekin 13, Jeremy Pargo
4, Johny O'Bryant 6, Angelo Caloiaro 6, Michael Roll 4, Deandre Kane, Deni Avdija 10, Alex Tyus, John Dibartolomeo 9, Jake Cohen, Tarık Black 23, Yovel Zoosman
1'İNCİ PERİYOT: 20 - 20
DEVRE: 41 - 41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51 - 59 THY
Euroleague'nin 30'uncu ve son haftasında Fenerbahçe
sahasında Maccabi Tel Aviv Fox
'u 78-75'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko
bu skorla 25'inci galibiyetini alırken, Maccabi Tel Aviv
Fox 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas oldu - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: DHA
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