Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko Normal Sezonu Galibiyetle Kapattı

Fenerbahçe Beko Normal Sezonu Galibiyetle Kapattı

41 dakika önce

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Mehdi DifallahFENERBAHÇE BEKO: Eric Green 7, Nicolo Melli 3, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 5, Nikola Kalinic 5, Tarık Biberovic 1, Kostas Sloukas 22, Marko Guduric 13, Sinan Güler, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Luigi Datome 17MACCABİ...

Fenerbahçe Beko Normal Sezonu Galibiyetle Kapattı, System.String[]


SALON: Ülker

HAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Eric Green 7, Nicolo Melli 3, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 5, Nikola Kalinic 5, Tarık Biberovic 1, Kostas Sloukas 22, Marko Guduric 13, Sinan Güler, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Luigi Datome 17

MACCABİ TEL AVİV FOX: Scottie Wilbekin 13, Jeremy Pargo 4, Johny O'Bryant 6, Angelo Caloiaro 6, Michael Roll 4, Deandre Kane, Deni Avdija 10, Alex Tyus, John Dibartolomeo 9, Jake Cohen, Tarık Black 23, Yovel Zoosman

1'İNCİ PERİYOT: 20 - 20

DEVRE: 41 - 41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51 - 59

THY Euroleague'nin 30'uncu ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Maccabi Tel Aviv Fox'u 78-75'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko bu skorla 25'inci galibiyetini alırken, Maccabi Tel Aviv Fox 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas oldu - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: DHA

Sasa, Kostas Sloukas, Fenerbahçe, Beko, Spor
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