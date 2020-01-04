Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nunnally: "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nunnally: 'Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nunnally: "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım"

6 saat önce

Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nunnally:

Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.

FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm Thomas, James Nunnally, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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