Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı

Fenerbahçe camiası, Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu'nun düğününde bir araya geldi. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'i kazandığı efsane kadroda bulunan Bogdan Bogdonic'in dans pistindeki performansı renkli anlara sahne oldu.

DANS PİSTİNDE ŞOV YAPTI

"Hayatı tespih yapmışım" şarkısı eşliğinde dans eden Bogdan Boganovic'i, Fenerbahçe Beko'dan Ahmet Düverioğlu videoya çekti. Basketbolcunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeniyle izlendi.