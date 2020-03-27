Fenerbahçe Beko'nun iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandı, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nu bugün 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, kulübün basketbol branşının iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, bu isimlerden birisinin kendisi olduğunu duyurdu.Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Üçer, şu ifadeleri kullandı: "COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu an için tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında -o da bugün neredeyse sıfırlandı- herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bıraktım ve umarım sonuna dek bu şekilde atlatabilirim. Özetle; okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerimden hastalığı önemsemeyin ya da hafife alın mesajı çıkmasın lütfen. Büyüklerimizin durumu için ekstra hassasiyet göstermemiz gerektiği de zaten hepimizin malumu. Hastalıkla ilgili herkesin çok endişeli olduğunu biliyorum ancak bu şekilde de seyredebildiğine canlı bir örnek olabilmesi için yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Şu anda en büyük önceliğim tamamen izole olup başkasına bulaştırma ihtimalini sıfırlamak. Bu, gerçekten en büyük sorumluluk ve beni hastalık sürecinde en çok zorlayan konu da bu psikoloji oldu. Evimdeyim ve olmam gerektiği kadar izole kalacağım. Şu anda bu durumla baş edebilmek için hepimizin yapması gereken de bu gözüküyor. Bu süreçte bana destek olan kulübüme, takım doktorumuza, tüm sağlık çalışanlarına ve elbette bir ihtiyacım olup olmadığını öğrenmek için arayan ya da mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi, bu süreçte olabilecek en iyi şey belki de. Özellikle de ihtiyacım olması durumunda ailemin yardımına koşmaya hazır dostlarım olduğunu görmek tarifsiz bir ayrıcalık. En kısa sürede kendimle ilgili olumlu haberler paylaşabilmek ve tüm dünyadan aynı şeyleri duyabilmek dileğiyle."


Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:27 Kaynak: DHA

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