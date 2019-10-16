Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

28 dakika önce

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia, System.String[]

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.


Avrupa'da 512. randevu


Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak.


Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı.


Avrupa Ligi'nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.


Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette daha önce oynanan 23 karşılaşmada İspanyol temsilcisinin galibiyetlerde 12'ye 11'lik üstünlüğü bulunuyor.


Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.


Real Madrid, Fenerbahçe, Baskonia, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
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