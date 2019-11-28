Fenerbahçe Beko'nun konuğu Khimki! iddaa'da galibiyetlerine...

FENERBAHÇE BEKO - KHIMKI



Bu sezon Euroleague'de parkeye çıktığı 10 maçın 7'sini deplasmanda oynayan Fenerbahçe Beko, Khimki karşılaşmasıyla birlikte iç saha serisine başlıyor.



Nando de Colo ve Leo Westerman'ın tedavileri devam ediyor. Jan Vesely'nin ise maç saatine kadar hazır olması bekleniyor. Burnu kırılan Nikola Kalinic ise ameliyat olacak.



Khimki iç sahada başarılı olup deplasmanda kaybolan ekiplerden...



Evlerinde oynadıkları 4 maçta fire vermediler ama deplasmandaki 6 maçın 4'ünü yitirdiler.



Moskova ekibinde ilk 10 maçı 19.3 sayı ortalamasıyla geçen Alexey Shved ve 12.7 sayı ortalaması tutturan Devin Booker'a dikkat edilmesi gerekiyor.



Geçtiğimiz sezon Ataşehir'de oynanan karşılaşmayı 93-85 sarı lacivertli temsilcimiz kazanmış, Shved'in 26 sayısı Rus ekibe yeterli olmamıştı.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



Maç başına 85.6 sayı ortalaması bulunan Khimki, aynı zamanda topu da iyi paylaşıyor. Takımın asist ortalaması 18.0!



Fenerbahçe Beko geçen sezona kıyasla hücumda belli bir düşüş içinde... Sarı lacivertli temsilcimiz geçtiğimiz yıl normal sezonu maç başına 83.5 sayı ortalamasıyla bitirmişti. Bu sezonun ilk 10 maçında ise sadece 73.6 sayı ortalaması tutturabildi.



İki takım arasında oynanan son 6 maçta, normal sürede Khimki galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe Beko parkeden 5 defa galibiyetle ayrılırken, geçen sezonun ikinci yarısında Moskova'da oynanan maçı Rus ekibi uzatmada kazanabilmişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri, %72 gibi büyük bir çoğunlukla "İlk Çeyrek Fenerbahçe Beko kazanır" tercihine yönelmiş durumda!



Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %12'ye yakını ise maç sonunda sarı lacivertli temsilcimize güveniyor.



İlk çeyrek için açılan iddaa oranı 1,50 iken, maç sonucundaki iddaa oranı 1,25 olarak dikkat çekiyor.



MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?



10 maçın 7'sini deplasmanda oynayan Fenerbahçe Beko, 3 maçlık iç saha serisine başlıyor. İlk rakip Khimki.



Son 5 yılda da Final-Four oynayan Fenerbahçe Beko, bu yıl sadece 3 galibiyette ve artık kredisi kalmadı. Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklar.



Khimki evinde hiç yenilmedi ama 4 deplasman yenilgisi aldı. Dış sahada birlik olmakta zorluk çekiyorlar.



Fenerbahçe evinde kazanır. Ayrıca en az 5 farka da ulaşacaklarını düşünüyorum.