Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Panathinaikos

Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Panathinaikos

54 dakika önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Panathinaikos, System.String[]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 Kaynak: AA

Avrupa, Panathinaikos, Beko, Fenerbahçe, Spor
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