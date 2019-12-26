Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.

Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin 525. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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