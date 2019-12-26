Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia

6 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia, System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.


Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.


Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.


Fenerbahçe'nin 525. maçı


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


Content Video - MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Malcolm Thomas, Valencia, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Havayolu şirketi, trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor
Son dakika: FETÖ'ye destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarı 2 milyar 369 milyon lira olarak açıklandı Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
17:28 ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika Spor
17:25 Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret - Son Dakika Spor
17:20 Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Son Dakika Spor
17:19 Denizlispor iki eksikle çalıştı - Son Dakika Spor
17:18 Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a verilen 3 maç men cezasını onadı. - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]