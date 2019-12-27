Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla...

6 saat önce

Bu bir ilandırBir ara 11 sayı önde oldukları Zenit'e son topta kaybedilen Euroleague maçı sonrası geçtiğimiz hafta, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla..., System.String[]

Bu bir ilandır


Bir ara 11 sayı önde oldukları Zenit'e son topta kaybedilen Euroleague maçı sonrası geçtiğimiz hafta, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Her şey için biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor." açıklaması yapan Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic için "İstifa mı ediyor?" söylentileri çıkmıştı.


İç sahada bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ise 7'de 4 yapabildi.


Ligdeki Teksüt Bandırma maçı öncesi taraftarın yoğun sevgi gösterisine karşılık veren Sırp antrenörün Valencia karşısında takımda nasıl tercihler yapacağı merak ediliyor.


Fenerbahçe Beko'nun galibiyetine iddaa'da 1,20 oran belirlenmiş durumda...


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ZELJKO OBRADOVIC: "EN İYİMİZİ YAPACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM..."


Teksüt Bandırma galibiyeti sonrası Zeljko Obradovic, "Yaklaşık 6 küsur yıldır buradayım. İnanılmaz bir destek var. Onlara en iyimizi yapacağımıza dair söz veriyorum. Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini de vardı. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk." diyerek taraftara umut verdi.


Obradovic'in sözleri sonrası tüm gözler Valencia maçına çevrildi ve Misli.com'da bu Euroleague karşılaşmasını kuponlarına koyan üyelerin %87'den fazlası sarı-lacivertli temsilcimize güveniyor.


1,40 orandan "İlk Yarı 1/ Maç Sonu 1" tercihine iddaa oynamak için, hemen buradan üye olun!

MİSLİ.COM'DA

Malcolm Thomas, Zenit, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:54 
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