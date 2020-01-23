Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olimpia Milano - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olimpia Milano - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olimpia Milano

6 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olimpia Milano, System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.


Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.


Avrupa'da 530. maç


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına yarın AX Armani Exchange Milan karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Malcolm Thomas, Avrupa, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:49 
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