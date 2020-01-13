Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

Avrupa'da 528. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına yarın ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Fransa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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