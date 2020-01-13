Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL

6 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL, System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.


Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.


Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.


Avrupa'da 528. maç


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına yarın ASVEL karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti
İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk zamanı geldi Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
17:32 Servet Yardımcı: Kulüplerin borç sarmalından kurtulması için UEFA da istekli - Son Dakika Spor
17:31 CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika Spor
17:27 Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
17:15 Hasan Kartal: Türk futbolunun bir anayasası olmalı - Son Dakika Spor
17:14 TFF'den 'UEFA Grow' sunumu - Son Dakika Spor
16:45 Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Son Dakika Spor
16:17 İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:37:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]