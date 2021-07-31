Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Bugün itibarıyla hocamız netleşti. Başkanımız divanda açıklanmasını istemişti. Aleksandar Dordevic yeni hocamız." ifadelerini kullandı.

Eski başantrenörleri Igor Kokoskov'un ABD'ye dönmek istediğini kendilerine ifade ettiğini dile getiren Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Şubat ayından itibaren bu sene ki yapılanmamız, salondaki özel alanlara kadar her şeyi hocamızla planlamıştık. Sonra ise böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz, gittik de. Başkanımız söyledi, daha şeffaf olamayız. Tazminat almadık, söz konusu değil tazminat alındığı. Bu sosyal medyada yer aldı. Oralarda yer alanlara değil, kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bu değişiklikler bütçemize artı değer kattı."