Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: "Çok heyecanlıyım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: 'Çok heyecanlıyım' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: "Çok heyecanlıyım"

6 saat önce

FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally:

FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, " Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.


Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


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Olympiakos, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:04 
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