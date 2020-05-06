Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Datome: "Türkiye ile gurur duyuyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Datome: 'Türkiye ile gurur duyuyorum' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Datome: "Türkiye ile gurur duyuyorum"

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'daki son durumu, Türkiye'nin ülkesine yaptığı yardımı ve bu süreçte neler yaşadığını AA muhabirlerine anlattı.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Datome:

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'daki son durumu, Türkiye'nin ülkesine yaptığı yardımı ve bu süreçte neler yaşadığını AA muhabirlerine anlattı.


Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ülkesi İtalya'da geçiren Datome, Türkiye'nin, İtalya'nın yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye yardım yaptığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye'nin salgınla iyi bir mücadele verdiğini dile getiren 32 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye'deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider. Türkiye'de henüz salgın yaygın olmadan önce İtalya'nın durumundan örnek göstererek ben de uyarılar paylaşmıştım. Sokağa çıkma yasakları bence iyi oluyor. Umarım bu şekilde devam eder." diye konuştu.


"İtalya'da ikinci aşamaya geçildi"


Datome, İtalya'da sokağa çıkma yasağının bu hafta biraz gevşetildiğini anlattı.


İtalya'nın zor dönemlerden geçtiğini aktaran tecrübeli basketbolcu, "Şu anda İtalya'da ikinci aşamaya geçildi. Sokağa çıkma yasakları yumuşatıldı. Sosyal mesafe kullanılarak birçok sektördeki insanların işe dönmesine izin verildi. Bu hafta yaklaşık 4,5 milyon insan işlerine döndü. Aynı zamanda aile ziyaretlerine izin verildi. Arkadaşlarımızla sosyal toplantılar hala yasak. Aynı zamanda benim gibi profesyonel sporculara da spor salonlarında çalışma izni verildi." ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 4 haftadır İtalya'da bulunan Luigi Datome, "Sardunya Adası'nda Golfo Aranci'deyim. Burada ailemin tesisi var. Benim de burada özel bir dairem var. İki bin kişilik bir kasaba burası. Kitap okuyorum, egzersizimi yapıp rutin bir gün geçiriyorum." dedi.


"Biraz durmak iyi geldi"


Datome, aktif sporcular olarak çok hızlı bir tempoda yaşadıklarını anlatarak, şu anda durmanın mental açıdan kendisine iyi geldiğini söyledi.


Bu süreçte neler yaptığını da anlatan tecrübeli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Durmak biraz bize iyi geldi, hem zihnen hem de bedenen. Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorum. Evdeki insanlara destek olmak istiyoruz, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Her çarşamba günü Nicolo Melli'yle sosyal medyada 1 saatten fazla program yapıyoruz. Bu süreçte çok fazla kitap okumuyorum, gündemi takip edebilmek için çok fazla haber okuyorum. Daha çok gitar çalmaya vaktim oldu. 'The Last Dance' belgeselini izleyebildim. Şu anda da spor yokken böyle bir şey izlemek çok güzel. Çok başarılı bir ikonun (Michael Jordan) aslında gerçek hayatta, soyunma odasında ve ilişkilerde ne tarz sorunlar yaşadığını izleyip görmek gerçekten çok güzel."


"Obradovic'in sakalı çok güzel gözüküyor"


Luigi Datome, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sosyal medyaya yansıyan sakallı fotoğrafını da gülerek değerlendirdi.


Obradovic'i, Gregg Popovich'in sakallı haline benzeten Datome, "Koçun sakallı halini gördüm ve çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum daha fazla sakalını uzatacak mı ama sanırım sabah uyandığında hiç tıraş olmadan güne devam etmenin ne kadar keyifli olduğunu yaşamış oldu." diye konuştu.


Datome'den Türkçe mesaj


Luigi Datome, tüm Türkiye'ye Türkçe seslenmek istedi.


Sevenleriyle en yakın zamanda Türkiye'de buluşmak istediğini aktaran Datome, Türkçe olarak, "Sizi çok özledim. Ama şu anda herkes biliyor, büyük bir acı durum var. Bu yüzden evde kalmamız lazım. İnşallah bir gün her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Malcolm Thomas, Koronavirüs, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:48 

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