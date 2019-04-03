Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'nun Yıldızları, İmza Gününde Taraftarlarla Buluştu

Fenerbahçe Beko'nun Yıldızları, İmza Gününde Taraftarlarla Buluştu

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncuları Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko'nun Yıldızları, İmza Gününde Taraftarlarla Buluştu, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncuları Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, imza gününe yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızları taraftarlarla buluştu. Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, İstanbul Suadiye'de gerçekleşen imza gününde, sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlara imza dağıttı. Taraftarların getirdiği forma, atkı, basketbol topu ürünleri imzalayan basketbolcular, bol bol da fotoğraf çektirdi. Kaptan Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarla buluşmanın kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Takım olarak sezonun en önemli bölümüne geldik. Önümüzdeki Maccabi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçlarıyla kendi evimizdeki yenilmezlik serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz ve bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek istiyoruz. Bugün buraya gelen ve hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürler" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, Beko, Spor
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