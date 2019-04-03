Fenerbahçe Beko'nun Yıldızları, İmza Gününde Taraftarlarla Buluştu

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncuları Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncuları Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, imza gününe yoğun ilgi gösterdi.



Fenerbahçe Beko'nun yıldızları taraftarlarla buluştu. Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, İstanbul Suadiye'de gerçekleşen imza gününde, sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlara imza dağıttı. Taraftarların getirdiği forma, atkı, basketbol topu ürünleri imzalayan basketbolcular, bol bol da fotoğraf çektirdi. Kaptan Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarla buluşmanın kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Takım olarak sezonun en önemli bölümüne geldik. Önümüzdeki Maccabi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçlarıyla kendi evimizdeki yenilmezlik serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz ve bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek istiyoruz. Bugün buraya gelen ve hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürler" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçeli Yıldızlar İmza Gününde Taraftarla Buluştu

Onyekuru Gözünün Son Halini Paylaştı

Babel İçin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Transfer Savaşı

Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin