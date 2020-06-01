Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Luigi Datome ve Kostas Sloukas'a dev talipler

Basketbolda küçülmeye gitmesi beklenen Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına teklif yağıyor. Olimpia Milano, 1 yıl daha sözleşmesi olan Datome'yi listesine dahil ederken Sloukas'a da Real Madrid ve Olympiakos'tan teklif geldiği belirtildi.



5 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDILAR



Mukavelesi gelecek sezon bitecek olan Sloukas için İspanyollar 2, Yunanlar ise 5 milyon Euro'luk bütçe ayırırdı. 30 yaşındaki basketbolcunun alacaklarına karşılık transfer olabileceği öğrenildi.



Öte yandan bütçesi düşürülen kadın basketbol takımında Koç Victor Lapena'nın yanı sıra oyuncular Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes ile 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı. (Sabah)



