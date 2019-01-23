Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak
49 dakika önce
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Beko
, Yunanistan
'ın Olympiakos
takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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