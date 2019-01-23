Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak

49 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak, System.String[]
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Yunanistan, Olympiakos, Beko, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergen Yalçın: "Fenerbahçe Toparlayacaktır" Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:54:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]