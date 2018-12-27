Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor

45 dakika önce

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor, System.String[]
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü Dörtlü Final'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu.

İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:06 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Real Madrid, Beko, Fenerbahçe, Spor
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