Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının ardından

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 93-67 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, kötü oynayarak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kokoskov, çok kötü performans sergilediklerini kaydetti.

Kokoskov, sözlerine Real Madrid'i tebrik ederek başladı ve şunlar kaydetti:

"Bu kadar iyi oynayan bir takım karşısında mutlaka kötü oynayan bir takım vardır. O da bizdik. Sorumluluğu tamamen ben alıyorum. Psikolijik anlamda yeterince iyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Real Madrid çok iyi oynadı. Biz de çok kötü oynadık. Jan Vesely'nin olmaması bir bahane olamaz. Hepimiz çok daha iyi olmalıyız. THY Avrupa Ligi play-off'ları var, ING Basketbol Süper Ligi play-off'ları var. Bu dönemde herkesin çok fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Panik yapmıyoruz. Sadece çok üzgünüz."

Laso: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, play-off'lara kalmayı başaran oyuncularını kutladığını belirtti.

Laso, çok iyi savunma yaptıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi çevirdik. Maçın kontrolü sizdeyse ve istatistikler de iyiyse böyle bir sonuç oluyor. Şimdi eşleşmedeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bu kadar zorlu bir sezonda play-off'lara kalan oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.