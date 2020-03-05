Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki'ye konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki'ye konuk olacak.

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

Avrupa'da 537. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

Malcolm Thomas, Khimki, Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Gençler genelde bu virüsü taşır ve hafif atlatır Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu Nihat Özdemir: Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptık

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]