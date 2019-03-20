Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Rusya Deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Rusya Deplasmanında

56 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Rusya Deplasmanında, System.String[]
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

Moskova'da Megasport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, ligde 23 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki CSKA Moskova ise 21 galibiyet alırken rakiplerine 6 kez mağlup oldu.

Bu arada, Fenerbahçe Beko'nun uzun oyuncusu Jan Vesely, yarınki karşılaşmada 7 ribaunt aldığı takdirde THY Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunt barajını aşan 14. oyuncu olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Moskova, Rusya Federasyonu, Beko, Fenerbahçe, Spor
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