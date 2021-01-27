Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Ligde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli takım son 7 karşılaşmasını kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2'sini kazanırken, 20'sinde mağlup oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe Beko, 83-71'lik skorla kazanmıştı.

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