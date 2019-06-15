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Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

39 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçını 82-73 kazanan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında seriyi 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçını 82-73 kazanan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında seriyi 2-2'ye getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:33 
Beko, Fenerbahçe, Ekonomi
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