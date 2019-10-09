Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında
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Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı.

Kızılyıldız da Fenerbahçe Beko gibi ilk maçta deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 511. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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