Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında
06.01.2021 10:09
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.
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