Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Renda, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibarıyla negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Test sürecinde kendisine destek veren hastanenin sağlık ekibine de teşekkür eden Renda, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkürlerimi iletmek isterim. Hem oyunculuk hem idarecilik döneminde bana Fenerbahçeli olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettiren ve bu süreçte de destek mesajlarıyla güç veren tüm Fenerbahçe camiasına sonsuz teşekkürler."

İyi olduğunu ve daha da iyi olacağını vurgulayan Renda, "Ülke olarak hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum." görüşlerine yer verdi.