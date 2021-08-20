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Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: "Bu sezon özlenen takımı izleteceğiz" - Son Dakika

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: "Bu sezon özlenen takımı izleteceğiz"

20.08.2021 14:08
Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, bu sezon hem Türkiye hem de Avrupa'da özlenen performanslarını sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, bu sezon hem Türkiye hem de Avrupa'da özlenen performanslarını sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Renda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2021-2022 sezonunun tüm takımlar açısından sağlıklı ve sakatlıksız bir şekilde geçmesi dileğinde bulunan Renda, "Zor bir sezon olacak. Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki çift maç haftaları da geçen sezona göre daha da arttı. O yüzden bizi zor bir yıl bekliyor ama geçen sezonlarda olduğu gibi bu tip durumlara alışkınız. Buradan da başarıyla sıyrılıp sezonun sonunda hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde başarıya ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Renda, geçen sezonun son bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sorun yaşadıklarını aktararak, "Geçen sezona iyi başlamamıştık ama sonunu özellikle THY Avrupa Ligi'nde çok iyi getirdik. Ancak pandemi bizi sezonun sonunda vurdu. Şanssız bir şekilde oyuncularımız Kovid-19'a yakalanınca CSKA Moskova'ya elenmekten kurtulamadık. Tam kadro olsaydık her sene olduğu gibi geçen sezon da Dörtlü Final yapardık." ifadelerini kullandı.

Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Cenk Renda, "Yeni hocamıza, ekibine ve aramıza yeni katılan oyunculara 'Hoş geldiniz.' diyorum. Kaliteli bir kadroyuz. Bu sezon özlenen Fenerbahçe Beko'yu izleteceğiz. Takımımızın, hocamızın önderliğinde sahaya yüreklerini koyarak başarıya ulaşacağına inanıyorum. Aldığımız oyuncular ortada. Hepsi THY Avrupa Ligi seviyesinde. Zaten oynadıkları takımlarda başarılılardı. Bu performanslarını Fenerbahçe Beko'da sürdürecekler." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarımızı çok özledik"

Cenk Renda, bu sezon tribünlere salon kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınması kararına çok sevindiğini söyledi.

Taraftarları sayesinde büyük başarılara ulaştıklarını anlatan Renda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımızı çok özledik. Bugün açıklama yapıldı. Buna çok sevindim. Ben, taraftarın içinden gelen birisiyim. Onları çok iyi anlıyorum. Çok özlediler. Taraftarımız, yıllardır bizim 6. adamımızdır. Onlar sayesinde başarılara ulaştık. İnşallah bir an evvel koronavirüs illeti sona erer ve yüzde 100 taraftar alınır. Böylece Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu sarı-lacivertli renklerle doldururuz. Bir an önce lig başlasın ve taraftarımıza kavuşalım. Onların da bizi özlediğine inanıyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi taraftar-takım el ele başarıya ulaşacağız."

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: 'Bu sezon özlenen takımı izleteceğiz' - Son Dakika Spor


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