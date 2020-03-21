Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisinin doğru olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisinin doğru olmadığını duyurdu.

Cenk Renda, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim."

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bazı isimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığını ve kontrollerin yapıldığını açıklamıştı.

Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:16 Kaynak: AA

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