Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa Kadrosuna Ekledi

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa Kadrosuna Ekledi

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa Kadrosuna Ekledi, System.String[]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:16 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Beko, Fenerbahçe, Avrupa, Spor
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