Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa Kadrosuna Ekledi
1 saat önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.
Fenerbahçe Beko
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos
müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık
'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:16 Kaynak: AA
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