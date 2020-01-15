Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Barcelona ise ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 529. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına yarın Barcelona karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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