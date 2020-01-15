Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

6 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek, System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.


Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Barcelona ise ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.


Avrupa'da 529. maç


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına yarın Barcelona karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Barcelona, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:51 
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