Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

7 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 530. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına yarın AX Armani Exchange Milan karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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