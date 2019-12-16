Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında sarı-lacivertliler, yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da Panathinaikos'la OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Son 5 sezondur Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

Geçen hafta Anadolu Efes'e önce Avrupa'da sonra da ligde kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Yunan ekibi Panathinaikos ise 13 haftada 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Deplasmanda kötü

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir grafik çizdi.

Oynadığı 7 deplasman maçında sadece bir kez kazanan sarı-lacivertliler, Atina'dan galibiyet çıkarmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko'nun 523. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 523. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 522 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 222 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 320 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 131 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe, Panathinaikos'la ise Avrupa Ligi'nde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 11 galibiyet alırken, 10 maçı kaybetti.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında oynadığı son 8 karşılaşmada ise sadece 1 kez mağlup oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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