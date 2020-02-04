Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında yarın Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

Avrupa'da 532. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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