Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi.

Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.

Avrupa'da 535. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Valencia, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti
21 yıllık polis, Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Avrupa 2.si oldu Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı 66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]