Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi.


İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.


Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa'da 518. randevu


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı.


Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye teklif: Bize gel
EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak Fenerbahçe'de Boateng hareketliliği! İstanbul'da kritik görüşme Fenerbahçe borsada kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]