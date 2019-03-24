Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko - Tofaş: 89-56

Fenerbahçe Beko - Tofaş: 89-56

1 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 11, Ali Muhammed 5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek 3, Ergi Tırpancı 2TOFAŞ: Garrett 17, Weems 3, Kadji 4, Mejia...

Fenerbahçe Beko - Tofaş: 89-56, System.String[]


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 11, Ali Muhammed 5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek 3, Ergi Tırpancı 2

TOFAŞ: Garrett 17, Weems 3, Kadji 4, Mejia 10, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş 5, Yiğit Arslan 1, Elegar 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 2, Mert Konuk 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-17

İLK YARI: 39-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-44

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 89-56 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: DHA

Kaan Büyükçil, Mehmet Keseratar, Fenerbahçe, Beko, Spor
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