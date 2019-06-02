Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın İstanbul'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko
ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın İstanbul
'da yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran
Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa
'da yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.
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