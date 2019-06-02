Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu
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Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın İstanbul'da yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Spor
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