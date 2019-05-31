Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor
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Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geleceği play-off yarı finalinde ilk maç yarın oynanacak.

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geleceği play-off yarı finalinde ilk maç yarın oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağladı.
Normal sezonu üçüncü tamamlayan TOFAŞ ise çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ı 2-0'la geçti.
İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe Beko, 74-69 ve 89-56'lık skorlarla kazanmıştı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun, üçüncü karşılaşma ise 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:42 Kaynak: AA
Beko, Fenerbahçe, Spor
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