Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geleceği play-off yarı finalinde ilk maç yarın oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geleceği play-off yarı finalinde ilk maç yarın oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağladı.

Normal sezonu üçüncü tamamlayan TOFAŞ ise çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ı 2-0'la geçti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe Beko, 74-69 ve 89-56'lık skorlarla kazanmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun, üçüncü karşılaşma ise 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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