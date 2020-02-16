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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı kaldırdı
7 saat önce
Solgar Vitamin Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, maçın ardından düzenlenen törenle kupaya kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Solgar Vitamin Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, maçın ardından düzenlenen törenle kupaya kavuştu.
Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupayı kaldırırken, Luigi Datome ise maçın MVP'si seçildi. - ANKARA
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