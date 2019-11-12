Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti
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Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti

7 saat önce

Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde art arda önemli maçlara çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da taraftarlar destek olmak amacıyla takımı ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde art arda önemli maçlara çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da taraftarlar destek olmak amacıyla takımı ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8'inci haftasında konuk olacağı CSKA Moskova maçının hazırlıklarına Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, Başkan Vekili Semih Özsoy'un da yer aldığı organizasyonda Başantrenör Zeljko Obradovic ve basketbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve hediyelerini takdim etme fırsatı buldu.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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