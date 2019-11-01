Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

6 saat önce

ZALGIRIS KAUNASEuroleague'de ilk 5 maçlık periyotta aldığı sonuçlarla sezonun en büyük sürprizini(!) yapan Fenerbahçe Beko, son olarak çarşamba günü Maccabi Tel Aviv deplasmanında kaybederken, böylece dış sahadaki 4. maçından da yenik ayrılmış oldu.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:37 
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