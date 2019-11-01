Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
6 saat önce
ZALGIRIS KAUNASEuroleague'de ilk 5 maçlık periyotta aldığı sonuçlarla sezonun en büyük sürprizini(!) yapan Fenerbahçe Beko, son olarak çarşamba günü Maccabi Tel Aviv deplasmanında kaybederken, böylece dış sahadaki 4. maçından da yenik ayrılmış oldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
1.11.2019 18:08:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...