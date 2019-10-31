Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak

7 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşılaşacak.

THY Euroleague'de sezona tek galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, normal sezonun 6. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta sarı-lacivertli ekip, aldığı 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 17. sırada bulunurken, Zalgiris Kaunas ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet alırken, Zalgiris Kaunas ise 5 kez sevinen taraf oldu.

EUROLEAGUE'DE 313. MÜCADELE

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 313. kez parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 312 müsabakanın 185'inde galibiyet alırken, 127 kez de mağlubiyet yaşadı.

EN SKORER OYUNCULAR

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı öncesi iki takımın skorer oyuncuları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya katılan Fransız basketbolcu Nando de Colo 21 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağlarken, Litvanya ekibinde ise Zach Leday 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

(İHA)

Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe, Beko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanal istedi, Comolli İrfan Can ve Musa için devreye girdi
Frey'in kalecinin arkasına saklanarak attığı gol Almanya'yı salladı Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]