Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçının ardından

18.03.2021 23:29
Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçının ardından, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, takım halinde iyi oynayarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, takım halinde iyi oynayarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, sonuçtan mutlu olduğunu aktardı.

Kokoskov, oynayan her oyuncunun katkıda bulunduğunu belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı korumayı başardık. Eğer play-off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız maçları kazanmalısınız. Bir antrenör olarak inişler çıkışlar olduğunu, bir takım hatalar olduğunu bulabilirim. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu. Daha cesurduk. Zalgiris'i tebrik ediyorum. Başantrenörleri çok iyi bir arkadaşım ve şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Schiller: "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum"

Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller, Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Schiller, skor üretmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Şu an için sahanın iki yönünde de zorlanıyoruz. Bu savunmaya da hücuma da yansıyor. İki tarafta da iyi değiliz. Bu da can sıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, basketbol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum
Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu         
00:11
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Beşiktaş'tan çok sert Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar         
23:03
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi         
22:56
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü         
21:16
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 00:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei